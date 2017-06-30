Твоя первая. Эксперты составили Топ-5 безопасных автомобилей для новичков

Британские эксперты составили Топ-5 безопасных автомобилей для неопытных водителей. В рейтинг вошли только подержанные машины, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на издание Motoring.

Так, первое место в рейтинге занял хетчбэк Volvo V40 2012 года выпуска. Серебро и бронза достались Volkswagen up! и SEAT Mii соответственно. На четвертой строчке - Toyota Yaris, пятёрку лидеров замыкает седан KIA Rio

Отметим, что все автомобили вошедшие в Топ-5, относительно недорогие. В перерасчете на рубли их стоимость не превышает миллиона.