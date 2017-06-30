Ошибся, с кем не бывает. Россияне назвали лучшего игрока национальной сборной на Кубке конфедераций

Игорь Акинфеев стал лучшим игроком сборной России на Кубке конфедераций по мнению соотечественников. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам телефонного опроса россиян.

За голкипера национальной команды проголосовали 12% респондентов. На втором месте оказался форвард Федор Смолов (5%), своеобразная бронза — у полузащитника Юрия Жиркова (4%). Интересно, что 61% отвечавших не смогли выделить кого-то из футболистов.

Напомним, что сборная России, уступив 24 июня мексиканцам со счетом 1:2, не смогла преодолеть рубеж группового этапа турнира. Причем второй мяч в наши ворота влетел после ошибки Акинфеева на выходе из штрафной площади.

Между тем, 2 июля состоятся финал и матч за третье место Кубка конфедераций. В поединке за бронзу сойдутся Португалия и Мексика, золотые медали разыграют команды Чили и Германии.