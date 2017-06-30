​Прокуратура Мегиона лишила мужчину права на хранение и ношение оружия из-за алкоголизма

По иску прокурора житель Мегиона лишен права на ношение и хранение оружия. Причиной решения стал диагноз «хронический алкоголизм».

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере оборота гражданского оружия сотрудники прокуратуры обнаружили жителя города, который владеет двумя единицами гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия, и имеет на них разрешение. Вместе с тем, оказалось, что он же состоит на учете в наркодиспансере.

Прокурор города обратился в Мегионский городской суд с иском о прекращении специального права гражданина. Суд удовлетворил иск в полном объеме.