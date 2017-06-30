Тюменские депутаты гордумы призвали коллег-прогульщиков сдать мандаты

На очередном заседании Тюменской городской думы некоторые депутаты призвали коллег-прогульщиков сдать мандаты. В частности, с таким заявление выступил либерал-демократ Алексей Чирков.

Он напомнил, что на заседании городского парламента 25 мая случилась неприятная ситуация. Часть депутатов то и дело отлучалась по личным делам, в результате для рассмотрения некоторых вопросов не имелось кворума. "Фракция ЛДПР серьезно отнеслась к этой чрезвычайной ситуации. У нас состоялось расширенное заседание фракции, к депутатам-прогульщикам применены жесткие дисциплинарные меры», – сообщил он.

По мнению народного избранника, если депутатская работа не совместима с основной, следует сложить полномочия. "Такие прецеденты в нашем созыве уже были. Депутаты-прогульщики подводят не только жителей, но и коллег. В результате приходится повторно рассматривать вопросы, тратить свое и чужое время. Давайте будем проявлять ответственность и уважение. Нет времени работать депутатом — сдавайте мандат», – заявил Алексей Чирков.

Имена и фамилии депутатов-прогульщиков названы не были. Отметим, что в тюменском парламенте депутаты, за исключением председателя думы, не получают заработной платы.