На отдых в Минск. Глава Совета Федерации предложила отменить роуминг между Россией и Белоруссией

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что между Россией и Белоруссией не должно быть платного роуминга. Такое заявление она сделал на IV форуме регионов двух стран Союзного государства.

Как пишет "Российская газета", так сенатор отреагировала на выступление заместителя председателя постоянной комиссии верхней палаты белорусского парламента по образованию Андрея Белякова. Парламентарий посетовал, что граждане Белоруссии не могут подключиться к интернету в российских аэропортах со своего телефона, а также высказал сожаление, что роуминг между союзными государствами платный.

Матвиенко назвала такое положение дел "диковатым" и предложила решить вопрос. "Да, мы живем в условиях рыночной экономики, но есть и стратегические вещи", - заявила она, добавив что операторы мобильной связи и так неплохо зарабатывают.

При этом, напоминает "Эхо Москвы", в России до сих пор не отменён национальный роуминг, и в разных регионах действуют разные тарифы.