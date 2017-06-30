В Нижневартовском районе на даче сгорел мужчина

33-летний мужчина погиб на пожаре, который произошел сегодня ночью в СОТ «Безымянный» в Нижневартовском районе. По предварительным данным управления СК РФ по ХМАО-Югре, пожар мог произойти в результате неосторожного курения.

Как сообщает пресс-служба окружного МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:36 30 июня. Уже в 01:58 пожар был локализован и ликвидирован в 06:28. К тушению пожара от МЧС России и КУ «Центроспас-Югория» привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава

Для экспертного установления причины смерти мужчины и возникновения пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Признаков криминального характера происшествия на данный момент не усматривается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.