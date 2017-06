Югорские врачи успешно выступили на конференции в Италии

Делегация врачей от ХМАО побывала в Италии на первом Европейском конгрессе школы Яна Доналда по медицинской ультразвуковой диагностике. В состав участников вошли: главврач Сургутского клинического перинатального центра, профессор Лариса Белоцерковцева, директор медицинского института СурГУ, профессор Людмила Коваленко, заместитель главного врача по педиатрии и главный внештатный неонатолог округа Сергей Нефедов, а также доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Сергей Иванников.

В мероприятии был задействован целый ряд профессиональных медицинских международных организаций. В представленном докладе на английском языке (официальный язык конгресса — английский) наши специалисты поделились собственным опытом оценки состояния легких у новорожденных детей. Особую ценность докладу придал тот факт, что представленные технологии широко используются в Сургутском перинатальном центре как при оценке состояния недоношенных новорожденных, так и при выборе тактики ведения этих сложных пациентов. Научные материалы конгресса будут опубликованы в ближайшем номере авторитетного журнала Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Отметим, что

в плане оказания качественной перинатальной помощи Сургут и Югра в целом давно занимают лидирующие позиции не только в Уральском федеральном округе, но и в России, а также могут посоперничать с рядом развитых европейских государств. Важную роль в этом играет работа Сургутского клинического перинатального центра.

Но для устойчивого развития медпомощи и улучшения ее качества недостаточно лишь оборудования и медикаментов. Необходимы научные исследования и интеграция с международными профессиональными сообществами. Участие в Европейском конгрессе — один из шагов к совершенствованию перинатальной медицины в Сургуте.