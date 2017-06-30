Жить стали лучше. Более тысячи ветеранов отремонтировали жилье с помощью округа в 2016 году

1108 ветеранам и инвалидам с ремонтом жилья помог округ в 2016 году. Об этом было объявлено на заседании правительства Югры, которое состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Сумма помощи составила 125 миллионов рублей. На сегодня у почти 700 ветеранов работы по ремонту закончены. За все годы действия программы, начиная с 2014 года, жилищные условия за счет проведения ремонта улучшили 2734 ветерана, в том числе 140 участников и инвалидов ВОВ.

«Деньги перечисляются на лицевые счета ветеранов, для этого с ними заключаются социальные контракты. В них, на основании смет, которые составляются общественными организациями ветеранов совместно с муниципальными образованиями и органами социальной защиты населения, указывается объем работ, а также сумма. Таким образом, деньги целевые, они расходуются ветераном или членами его семьи именно для улучшения жилищных условий», - рассказала о реализации программы исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова.

Общественную оценку проведенной работе дала председатель Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Лариса Шаповалова. «Наши ветераны входят в состав комиссии, которая обследует жилищные условия нуждающихся по заявкам. Мы смотрим, кому нужно сделать ремонт, а после уже - на результат. За время этого мероприятия никаких жалоб или претензий от ветеранов или членов их семей не поступало. Все довольны», - заявила она.