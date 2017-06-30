​Все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на размер инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров

Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства. Премьер заверил, что необходимые на повышение пенсий средства будут заложены в бюджете. Также глава кабмина отметил, что в бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на выплату материнского капитала. В следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020-го года он должен быть проиндексирован.