Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства. Премьер заверил, что необходимые на повышение пенсий средства будут заложены в бюджете. Также глава кабмина отметил, что в бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на выплату материнского капитала. В следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020-го года он должен быть проиндексирован.
Все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на размер инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров
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