Сборная Югры выиграла зональные соревнования по пожарно-прикладному спорту

Команда Ханты-Мансийского автономного округа стала победителем зональных соревнований по пожарно-прикладному спорту, которые завершились сегодня в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС.

В течение нескольких дней спортсмены состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни, прохождении пожарной эстафеты, преодолении стометровой полосы с препятствиями и боевом развертывании.

В каждой из дисциплин спортсмены из Ханты-Мансийского округа показывали высокие результаты. В июле сборная Югры будет отстаивать честь субъекта на всероссийских соревнованиях среди лучших команд федеральных округов страны.

Напомним, сборная Югры является неоднократным победителем всероссийских соревнований. Сильнейшие спортсмены команды, являясь рекордсменами и чемпионами мира, входят в состав сборной страны и представляют Россию на соревнованиях международного уровня.