Пляжа нет, но вы держитесь: городская администрация запрещает купаться в местных водоемах

Открытые водоемы города не соответствуют санитарным требованиям и небезопасны для купания, сообщают специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии ХМАО. Возле водных объектов в городе установлены предупреждающие знаки о запрете купания.
Администрация Сургута напоминает желающим освежиться в жаркий денек гражданам, что купание в местах, где выставлены спецзнаки, — запрещено. (Согласно правилам использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории Сургута, утвержденных постановлением Администрации города от 14.08.2009 № 3155).
Купальщикам-нарушителям грозит
административная ответственность по ст. 19 закона ХМАО – Югры «Об
административных правонарушениях» от 11.06.2010 № 102-оз (с изменениями от
31.03.2017).
Что там в Госдуме? Депутат Владимир Сысоев и его помощник Игорь Кондратцев // ONLINE 30 июня в 14.00