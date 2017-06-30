Пляжа нет, но вы держитесь: городская администрация запрещает купаться в местных водоемах

Открытые водоемы города не соответствуют санитарным требованиям и небезопасны для купания, сообщают специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии ХМАО. Возле водных объектов в городе установлены предупреждающие знаки о запрете купания.

Администрация Сургута напоминает желающим освежиться в жаркий денек гражданам, что купание в местах, где выставлены спецзнаки, — запрещено. (Согласно правилам использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории Сургута, утвержденных постановлением Администрации города от 14.08.2009 № 3155).

Купальщикам-нарушителям грозит административная ответственность по ст. 19 закона ХМАО – Югры «Об административных правонарушениях» от 11.06.2010 № 102-оз (с изменениями от 31.03.2017).



