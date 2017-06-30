​В Ханты-Мансийске организовывают экскурсии в комнату казачьего быта. Обещают много интересного

При Центре русской культуры для взрослых и детей, посещающих летние оздоровительные лагеря при образовательных учреждениях Ханты-Мансийска, будут организованы просветительские экскурсии в комнату казачьего быта в Дом народного творчества.

Выставку можно посетить в любой будний день с 10.00 до 16.00.

Участникам экскурсий специалисты расскажут, как была устроена казачья изба, что такое «красный угол», какие колыбельные песни пелись младенцам и даже как, не говоря ни слова, молодая казачка давала свое согласие, или отвергала мужчину, пришедшего свататься.

Заявки на экскурсии в комнату казачьего быта принимаются по e-mail: iao@to-kultura.ru или по телефону 33-53-95