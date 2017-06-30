​Цикл выставок «По страницам краеведческого календаря» в госбиблиотеке Югры продолжает свою работу

Обновленная экспозиция, первая часть которой посвящена юбилярам, заслуженным лесоводам и работникам лесной промышленности ХМАО, будет представлена в Государственной библиотеке Югры с 1 июля, сообщает департамент общественных связей округа.

Во второй части зрители познакомятся с юбилярами, внесшими достойный вклад в культуру. 20 лет назад открылся Центр искусств для одаренных детей Севера – была реализована идея создания государственного образовательного учреждения непрерывного многоуровневого образования в сфере культуры и искусства. В Центре учащиеся получают образование на трех отделениях: музыкальном, художественном и хореографическом. Все материалы об этом уникальном заведении и участниках его становления – в центре экспозиции.

Также на выставке будут материалы, посвященные заслуженным деятелям науки и библиотекарям региона.