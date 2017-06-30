Этномузей «Торум Маа» приглашает югорчан на обучение выживанию в тайге

Вторая в этом году смена музейно-образовательной программы «Крепкие люди за дружбу и мир» пройдет в этномузее под открытым небом «Торум Маа» с 17 по 21 июля, сообщает департамент общественных связей Югры.

Набор в группы ведется до 14 июля. Участников научат быстро, а главное - правильно собирать рюкзак, помогут освоить навыки ориентирования на местности, изучить способы разведения огня. Любой желающий сможет изготовить и испытать в деле рыболовную и охотничью ловушки, узнать секреты добычи пропитания в экстремальных условиях тайги.

Также на практических занятиях участники изучат и построят временные жилища – палатки и сооружения ветрового заслона.

Желающие присоединиться к программе могут обращаться по телефонам: +79526946829, +7 (3647) 315-722.