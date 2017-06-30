​Директор новосибирского театра, который «разруливал» скандал с «Тангейзером», подозревается в хищении 20 млрд рублей

Владимир Кехман, который два года назад после скандала с оперой «Тангейзер», оскорбившей чувства верующих, был назначен директором Новосибирского театра, дабы «разрулить» эту проблему, подозревается в хищении 20 млрд рублей и может быть объявлен в международный розыск, пишет «Эхо Мсоквы».

Недавно Кехман ушел в декретный отпуск и уехал из России, несмотря на то, что на него заведено уголовное дело, и он обязан был согласовать свой выезд со следователями. Эта «уголовка» тянется за ним еще со времен работы в бизнесе, где он возглавлял компанию JFC, поставляющей фрукты в Россию. Он не вернул крупные кредиты, взятые в нескольких банках.