На их месте могли быть мы... Мексика разгромно проиграла Германии в полуфинале Кубка Конфедераций

Сборная Германии со счетом 4:1 разгромила мексиканцев во втором полуфинале Кубка Конфедераций. Напомним, что на месте Мексики могла быть Россия, если бы смогла в последнем матче группового этапа победить эту команду, но проиграла 2:1.

Теперь в воскресенье, 2 июля, любители футбола смогут посмотреть два главных мачта Кубка: финал между Германией и Чили, а также игру за третье место между Португалией (которая лишилась своей главной звезды Криштиану Роналду — он уехал домой из-за рождения двух близнецов) и Мексикой. К слову, в групповом этапе эти две команды сыграли вничью 2:2.