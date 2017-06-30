Югра договорилась со Сбербанком: будут работать с "Ладошками" и ипотечным жильем

Губернатор Наталья Комарова и председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает продолжить совместную работу по решению приоритетных задач в экономической и социальной сфере, привлечению инвестиций в экономику региона, сообщается на сайте окружного правительства.

Так, говоря о новых продуктах, возможных к реализации в рамках соглашения, Наталья Комарова отметила внедрение российской национальной платежной системы «МИР», а также проект системы оплаты питания в школах под названием «Ладошки».

Еще одно направление сотрудничества – развитие малого и среднего бизнеса Югры. По новому соглашению будет расширен перечень видов кредитования для предпринимателей, а также усовершенствуются технологии рассмотрения кредитных заявок.

Документ предполагает сотрудничество и по проектам «Ипотечного агентства Югры». В частности, речь идет о строительстве в регионе арендного жилья и развитии рынка ипотечного кредитования.