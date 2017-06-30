​Две российские команды будут бороться за 20 миллионов долларов на крупнейшем в мире киберспортивном турнире

Российские киберспортивные команды Virtus.pro и Team Empire выступят на крупнейшем в мире киберспортивном турнире по игре Dota 2 – The International 2017, призовой фонд которого все еще формируется (из внутриигровых покупок пользователей), но уже сейчас составляет $20 млн. Финальная часть турнира пройдет в августе, поэтому призовой фонд еще вырастет. В настоящий момент The International – рекордсмен Книги Рекордов Гиннесса по масштабам разыгрываемых там денег.

Команда Virtus.pro сегодня входит в число лучших мировых коллективов по Dota 2 – она получила прямое приглашение на «чемпионат мира по доте». Напомним, что Virtus.pro входит в холдинг ESForce, который, в свою очередь, был создан при инвестиционной поддержке известного в России олигарха Алишера Усманова, который вложил в киберспорт $100 млн.

Второй российский коллектив Team Empire прошел через отборочный турнир среди команд СНГ – на наш регион организаторы The International выделили одну квоту.

The International 2017 пройдет в Сиэтле в начале августа. Этот турнир проходит в седьмой раз. Самый первый The International выиграл украинский коллектив Na'Vi, став первой в истории командой по киберспорту, единовременно получившей один миллион долларов призовых.

Киберспорт был признан официальным видом спорта в нашей стране год назад, а совсем недавно Федерация компьютерного спорта России получила окончательную и официальную аккредитацию в министерстве спорта.