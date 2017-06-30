Вартовчане в ​День семьи, любви и верности смогут посетить благотворительное мероприятие

В Нижневартовске 8 июля состоится семейное благотворительное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности.

При Дворце искусств пройдет концертно-развлекательная программа «Любовь и Верность нашей семьи». Театр кукол «Барабашка» подарит благотворительный спектакль «За горами, за лесами…» в постановке Юрия Пархоменко по мотивам русских народных сказок. Эта детская постановка о такой серьезной теме, как ценность прилежности, отзывчивости и великодушия.

Праздник будет включать в себя песенный концерт, викторины и мастер-классы по изготовлению сувениров и подарков.