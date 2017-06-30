На кольце у «Ярославны» в Сургуте экологи построили топиарную фигуру. Посмотрите, что это такое

Новая топиарная композиция в виде трех детей, держащих на руках земной шар, в окружении цветочных клумб, появилась в центре автомобильного кольца у ТЦ «Ярославна», пишет в свежем выпуске газета «Новый Город». Как и другие подобные фигуры в городе, она сделана из искусственной травы, что придает конструкции еще более глубокий смысл и символичность – сохранение чистой и зеленой планеты.

В этом году на озеленение и цветочное благоустройство города из бюджета выделено почти 16 млн рублей, а новая композиция обошлась Управлению лесопаркового хозяйства и экологической безопасности в 470 тысяч рублей – именно такая сумма была указана на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым текущий год в стране объявлен годом экологии. Поэтому уже с 1 января многие регионы проводят всевозможные акции и мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.