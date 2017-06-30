В 44-м микрорайоне Сургута вырос новый сквер. И в нём даже будут не просто дорожки и лавочки, а кое-что еще

В Сургуте в этом году появился новый парк, расположенный напротив дома по улице Крылова, 38, пишет в свежем выпуске газета «Новый Город».

Как сообщил корреспонденту «НГ» генеральный директор компании «Новые бизнес технологии» Ринат Айсин, на девяти гектарах земли в будущем появятся не просто пешеходные дорожки, да скамейки: «Мы выступили спонсором строительства этого парка. Пока он принадлежит муниципалитету, но сейчас мы оформляем концессионное соглашение, чтобы развивать его дальше. На текущий момент окончены стандартные работы – проложена главная аллея, установлено освещение, скамейки. Уже можно гулять, что и делают жители близлежащих домов, но официальное открытие будет в августе».

Если планы компании реализуются, то в этой зеленой зоне появятся фирмы по прокату велосипедов, роликов, будут установлены туалетные кабинки, оборудуют канатный парк, контактный зоопарк и так далее.

Сумма вложений в новое место отдыха на данный момент составляет порядка 20 млн рублей, и, возможно, в ближайшее время сургутяне смогут не просто прогуляться среди деревьев как в обычных парках, но и более увлекательно и познавательно провести свободное время.