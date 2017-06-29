Мегионские поисковики обнаружили останки 73 защитников Отечества и взрывоопасные предметы

Мегионские поисковики вернулись с очередной экспедиции по местам сражений времен Великой Отечественной войны. Она проходила с 6 по 26 июня в Волгоградской области. В состав сводного отряда Югры вошли также подростки из Югорска и Лангепаса.

Работы велись на местах боев осени 1942 года, в которых принимала участие 1-ая Гвардейская и 24-ая Армии. Удалось найти останки 73 защитников Отечества, обнаружено четыре медальона – один пустой, один расколотый, записки еще двух требуют изучения специалистами. Также найдены два предмета с инициалами бойцов – мундштук «К.И.И» и ботинок с литерой «А». 47 взрывоопасных предметов переданы для уничтожения саперам.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе администрации Мегиона, поисковики провели субботник на Россошинском военно-мемориальном кладбище, привели в порядок могилы советских солдат. Ребята посетили музеи и памятные места города-героя Волгограда, приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.