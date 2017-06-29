Можно ли мыть автомобиль во дворе дома

В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утверждённым приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445, жидкости, содержащие моющие, чистящие и полирующие средства, а также вода от мойки деталей автомобильного транспорта, загрязнённая нефтепродуктами, являются отходами. При этом часть 2 статья 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещает сброс отходов на почву.

Аналогичные ограничения установлены и санитарными правилами и нормами. В соответствии с пунктом 2.8 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел.