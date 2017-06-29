В Нижневартовске вынесен приговор многодетному автомошеннику: пострадали более десятка жителей Югры

В Нижневартовске на скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвинили в мошенничестве – вартовчанин проворачивал махинации с автомобилями. По версии следователей, гражданин, являясь индивидуальным предпринимателем, искал в сети Интернет объявления о сдаче машин в аренду. Во время встречи с будущими потерпевшими, бизнесмен заключал с ними договор, вносил символическую предоплату. После владельцы транспорта уже не видели своих автомобилей – транспорт продавался.

«Свою вину я осознал. Я раскаиваюсь в совершенных преступлениях. Также как и все я - обычный человек и не являюсь преступником», - сказал обвиняемый мужчина в зале суда.

Суд вартовчанина признал виновным в совершении 13 преступлений. Как сообщает телеканал «Мегаполис», мужчине, а он является многодетным отцом, назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Часть из них он уже отсидел – вартовчанин был задержан в прошлом году и все это время находился под стражей.