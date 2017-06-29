В магазинах Нижневартовска и Лангепаса торговали сомнительными кроссовками: товар изъят // ФОТО

Сотрудники Ханты-Мансийской таможни и УМВД России провели совместный рейд по торговым точкам в Нижневартовске и Лангепасе. Во время проверки они выявили товары с признаками контрафактности. Сумки, кроссовки и спортивная одежда имели товарные знаки мировых брендов: Nike, Reebok, Adidas, Puma.

«У предпринимателей отсутствуют договоры с фирмой-правообладателем данных знаков. Выявленный товар, а это около 440 штук, изъят сотрудниками полиции. Начата проверка по установлению ущерба. Материал готовится для направления в суд», - сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

По словам сотрудников ведомств, не смотря на постоянные предупреждения и регулярные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции, торговые точки, занимающиеся распространением контрафакта на территориях городов Югры, не исчезают.