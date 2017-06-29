Жители Нижневартовска должны коммунальщикам около 1 млрд рублей

Около одного миллиарда рублей - долг населения Нижневартовска за услуги ЖКХ коммунальным предприятиям города. В этой сумме МУП «Теплоснабжение» недополучило порядка 900 млн. рублей (долг УК №1, УК №2, ПРЭТ №3, частных управляющих компаний и владельцев индивидуального жилищного строительства).

Как сообщили в управлении по информационной политике администрации Нижневартовска, треть долга - это доля годового оборота, которое МУП «Теплоснабжение» направляет на подготовку города к зиме. Для сравнения, около 200 млн. рублей (средства предприятия, города и округа) - необходимый минимум для того, чтобы выполнить обязательные работы до начала отопительного сезона. Чем меньше коммунальные компании получают денег за оказанные услуги, тем меньше они могут вложить в ремонт и модернизацию коммунальных систем.