С 1 июля ужесточается ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных

В соответствии Федеральным законом от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» с 1 июля 2017 года ужесточается административная ответственность за нарушение законодательства в области в области персональных данных.

В новой редакции статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях расширен перечень составов правонарушений, а также увеличены размеры штрафов.

Так, в частности, установлена административная ответственность за:

- обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством в области персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (повлечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей до 10000 рублей, на юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей);

- обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработку персональных данных с нарушением установленных законодательством в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

- невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;

- невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных.

Составление протоколов по административным делам данной категории отнесено к компетенции должностных лиц Роскомнадзора (ранее дела данной категории возбуждались прокурором).

В прежней редакции статьи 13.11 КоАП РФ была установлена ответственность лишь за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных), которая предусматривала предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 300 рублей до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 рублей до 1000 рублей, на юридических лиц - от 5000 рублей до 10000 рублей.