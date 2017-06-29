Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряет 81 процент россиян. Но это — типичная спираль молчания

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, как и месяц назад, одобряют 81% граждан, недовольны его работой 18%, сообщает сайт "Левада-Центра". При этом одобрение Путина понемногу снижается с начала года: в январе довольных его работой было 85%. Наибольший же процент - 89% - социологи фиксировали в июне 2015 года, пишет newsru.com.

Однако профессиональные политологи считают, что на самом деле подобные цифры (равно как и легендарные 86 процента одобряющих президента) — следствие такого политологического и социологичесного феномена, как «спираль молчания». Согласно этой концепции, человек с меньшей вероятностью выскажет свое реальное мнение о вопросе, если ощущает, что может находиться в меньшинстве, так как боится изоляции или вообще мести системы. А так как высочайшие рейтинги президента в России — это уже практически традиция, то выступить против нее многие опасаются. Поэтому в серьезной политологической науке к информации о заоблачной поддержке главы государства относятся с сомнением.