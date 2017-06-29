Заур Дадаев виновен в убийстве политика Бориса Немцова и не заслуживает снисхождения, сказано в решении присяжных, которые совещались два дня перед окончательным вердиктом. Жюри также признали виновными других фигурантов дела: Хамзата Бахаева, Темирлана Эскерханова, а также братьев Анзора и Шадида Губашевых, сообщает lenta.ru.
Присяжные по делу об убийстве Немцова вынесли свое решение — виновен
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