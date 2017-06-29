​Владимир Богданов: Сургутнефтегаз устраивает цена нефти в $50 за баррель

На прошедшем годовом собрании акционеров Сургутнефтегаза генеральный директор компании Владимир Богданов рассказал, что предприятие полностью устраивает цена нефти в $50 за баррель, передают «Ведомости». Эта цена внесена в плановые финансовые показатели компании на следующий год.

Менять объемы добычи компания не планирует – они будут колебаться в районе 61 млн тонн в год, что полностью удовлетворяет договоренностям России в рамках пакта ОПЕК о сокращении добычи. Сегодня Сургутнефтегаз – третья в стране нефтекомпания по объемам добычи, на чью долю приходится более 11 процентов нефти и 7 процентов ее переработки.