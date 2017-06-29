​Несмотря на убыток, Сургутнефтегаз выделит выплатит десятки миллиардов рублей дивидендов

Сегодня, 29 июня, в Сургуте прошло годовое собрание акционеров Сургутнефтегаза. Генеральный директор компании Владимир Богданов отметил, что 2016 год был непростым – цены на нефть снижались, валютный курс колебался, поэтому, с учетом наличия огромных депозитов (около $34 млрд) и укрепления рубля компания впервые за много лет зафиксировала убыток в 104 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Однако, как ответил глава Сургутнефтегаза одному из акционеров, компания не планирует переводить депозиты в рубли, а дивиденды, даже с учетом убытка, будут выплачены: 0,6 рублей за каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Итого на выплату дивидендов уйдет 26,6 млрд рублей – из накопленной нераспределенной прибыли за прошлые годы.