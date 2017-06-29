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​Андрей Мартиросов рассказал Наталье Комаровой о том, как сэкономил 10 млрд и теперь хочет занять четверть авиационного рынка

Гендиректор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов накануне годового собрания акционеров встретился с Натальей Комаровой и ее заместителями (а Югра, напомним, владеет 38,8 процентам акций компании) и рассказал, как идут дела.

Ключевая задача авиакомпании сейчас – стабилизировать финансово-экономическое положение, логично отметил Андрей Мартиросов. «2016 год был годом перелома и нам удалось стабилизировать ситуацию с точки зрения финансового результата, получить по итогам работы группы компаний прибыль, – цитирует его департамент общественных связей Югры.Нам удалось достичь этого в основном благодаря реализации программы «Импульс» по сокращению издержек. Мы сэкономили более 10 млрд рублей. Эта программа, наверное, войдет в историю авиационной деятельности как одна из самых амбициозных. Вторая часть работы – повышение эффективности: увеличение выработки на все составляющие себестоимости – использование флота, производительность труда. Мы за 2015-2016 годы увеличили перевозки на 20% в год на том же флоте».

Генеральный директор «ЮТэйра» рассказал, что компания оптимизировала расходы на техническое и наземное обслуживание, летный и наземный персонал, а также на топливо. Также был перестроен авиапарк, процесс закупок, перестроены процессы управления маршрутной сетью и каналами продаж. В итоге сейчас авиакомпания собирается нарастить объем перевозок до плановой четверти от доли российского рынка.

Напомним, что по последним отчетам авиакомпании, за первые пять месяцев 2017 года «ЮТэйр» перевез почти 2,6 млн пассажиров, и это на 22,4 процента больше, чем годом ранее, причем наибольший рост показали международные перевозки – они у компании выросли на 50 процентов.


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Сегодня в 17:39, просмотров: 74, комментариев: 0


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