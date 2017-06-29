​Православные священники Югры будут собирать подписи против фильма «Матильда»

Сегодня, 29 июня, стало известно о том, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел Фокин подписал письмо, направленное настоятелям всех приходов Югры, о необходимости собрать подписи в защиту канонизированного царя Николая II и его семьи, которых пытаются «очернить» в фильме Алексея Учителя «Матильда». Информацию об этом письме опубликовал в своем Telegram диакон Андрей Кураев.

«Фильм «Матильда» является сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету, на формирование вполне определенного ложного образа Российского императора Николая II и членов его Семьи», – говорится в письме. В фильме «Матильда» Павел Фокин усматривает оскорбление религиозных чувств верующих, «наносит серьезный вред нравственному состоянию общества».

Далее дается инструкция о том, что собирать подписи в защиту Николая II нужно проводить в течение июня и июля 2017 года. Благочинным с территорий округа нужно будет отчитаться об итогах сбора подписей к 1 сентября.

Напомним, что фильм «Матильда» задолго до выхода попал в масштабный скандал, инициированный депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которая, узнав о содержании картины (об отношениях цесаревича Николая Александровича с известной балериной Матильдой Кшесинской), начала требовать ее запрещения и инициировала всяческие проверки в отношении фильма и режиссера Алексея Учителя. Этот вопрос был затронут на прямой линии с президентом – его задал известный актер Сергей Безруков. Владимир Путин в ответ позитивно охарактеризовал Учителя и назвал его талантливым режиссером, имеющим право на творчество, однако это не остановило православных активистов.