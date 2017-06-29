Прощайте, Нюрих и Пугьюг! ​В Югре станет меньше поселков и деревень

Депутаты Думы Югры приняли решение об упразднении некоторых населенных пунктов округа. Согласно принятым поправкам, предлагается упразднить деревню Новинскую Березовского района, поселок Сотниково Октябрьского района, поселок Нюрих Советского района, а также деревню Пугъюг Нижневартовского района. Дело в том, что в указанных деревнях и поселках в настоящее время нет постоянно проживающего населения, что является основанием для их упразднения. Указанные поселения планируется исключить из Перечня населенных пунктов, входящих в состав районов Югры, и Перечня труднодоступных и отдаленных местностей.

Как сообщается на сайте окружной Думы, после заседания журналисты поинтересовались тем, что произойдет с кладбищами поселений. Спикер Парламента Югры Борис Хохряков заверил, что все необходимые меры будут приняты. Планируется, что места захоронений сохранятся, они будут находиться под постоянным наблюдением. Также на территориях деревень будут установлены памятные доски.