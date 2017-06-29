Окружные депутаты снова распределяли «лишние» деньги бюджета. Кому достанутся три миллиарда рублей?

Депутаты думы Югры пересмотрели бюджет округа в пользу увеличения. В частности, доходы и расходы на текущий год увеличиваются на 450 миллионов рублей. Расходы увеличены за счет поступлений из федерального бюджета и спонсорские средства. В результате за счет внутреннего перераспределения расходов окружного бюджета расходы по госпрограммам увеличены на общую сумму 3 миллиарда рублей. Как сообщается на сайте Парламента Югры, дополнительные средства направят муниципальным образованиям на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений.

«Порядка 800 миллионов рублей будут направлены в муниципалитеты на выкуп жилья. Кроме того, средства пойдут на исполнение майских указов Президента России – образование, здравоохранение, повышение заработной платы бюджетникам. Не обойдут стороной и благоустройство дворов», – резюмировал спикер Думы ХМАО Борис Хохряков.