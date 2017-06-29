​Музей сердца окружного кардиодиспансера съездил в Нефтеюганск с просветительской экскурсией

Музей сердца Окружного кардиологического диспансера съездил в Нефтеюганск с передвижной экскурсией. Обучение в Музее сердца в рамках летней смены лагеря дневного пребывания прошли 106 нефтеюганских подростков.

Для этой поездки была разработана специальная мобильная версия образовательного проекта.Детям не терпелось узнать, как же выглядит тот самый манекен, которого по легенде нужно оживить. К слову, манекены Музея ОКД очень реалистичны. Например, чтобы «прокачать» грудную клетку имитатора, нужно приложить серьезные усилия. Справиться с непрямым массажем сердца для 13-летних подростков было непростым заданием.

Любопытно, что желающих ощутить на себе последствия обжорства было много. Каждый хотел нарядиться в костюм, имитирующий лишний вес, и попробовать выполнить простейшие физические упражнения или завязать шнурки на кроссовках. Таким образом забавное развлечение стало для школьников еще и поучительным уроком. Кроме того, специалисты кардиодиспансера разработали видеопрезентацию для нефтеюганских подростков о культуре питания и здоровом образе.

Отметим, что в 2017 году Музей сердца Окружного кардиологического диспансера посетили более 500 детей. Всего за время существования образовательного проекта обучение прошли около 1000 югорчан от 8 до 15 лет.