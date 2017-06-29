Сбербанк и Google запустили в Югре проект «Бизнес класс»

Сбербанк и Google при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запустили программу для предпринимателей «Бизнес класс». Это бесплатный проект, направленный на поддержку и развитие микро- и малого бизнеса в регионе. Принять участие в программе могут как опытные, так и начинающие предприниматели. Регистрация уже стартовала на сайтеwww.business-class.pro. Проект также запущен в Тюменской, Омской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Уверен, что проект «Бизнес класс» поможет предпринимателям получить новые знания. Обучающие модули доступны всем желающим, мы ожидаем, что данная программа поможет нам развить предпринимательскую среду в регионе», – прокомментировал глава Сургута Вадим Шувалов.

Занятия стартуют 28 сентября 2017 года и продлятся пять месяцев. Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». В первом формате смогут принять участие жители всех регионов России. Онлайн-модули посвящены разработке и оценке бизнес-модели, изучению клиентов и рынка, финансовому учету, продажам и другим аспектам бизнеса. Формат «интенсив» доступен в регионе реализации программы, и включает в себя как онлайн-часть, так и очные мероприятия.

«Проект «Бизнес класс» позволит предпринимателям получить максимум практических знаний и навыков. Это новейшие, передовые методики, позволяющие развивать бизнес в условиях кризиса, волатильности рынка. Каждый желающий может принять участие в обучении без каких-либо ограничений бесплатно. Для этого не нужно никуда ехать, достаточно включить компьютер», – комментирует управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов.

Участники смогут выбрать одну из двух траекторий программы: «Я хочу развивать существующий бизнес» или «Я хочу начать собственный бизнес». В зависимости от выбранного направления будет предложен курс с учетом основных интересов и потребностей участников. Более опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели. Начинающие предприниматели смогут узнать, как найти свою бизнес-идею, построить рабочие процессы и разработать бизнес-план. Программы траекторий уникальны и разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами.

«Занятия и видеоуроки были подготовлены специально для курса ведущими российскими бизнес-экспертами, – отметил руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса GoogleРоссия Олег Голицын. – Мы уверены в том, что проект будет полезен как действующим предпринимателям региона, так и тем, кто только планирует открыть собственное дело».

Регистрация в бесплатной программе «Бизнес класс» – первый шаг к успешному бизнесу!