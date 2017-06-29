41-летний сургутянин угнал у ребенка велосипед

Вчера в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение от сургутянки 1978 года рождения, которая рассказала о том, что у ее сына украли велосипед стоимостью 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали 41-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж, применение насилия и оскорбление представителя власти. Кроме того, злоумышленник в течение этого года неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественном месте.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что мужчина попросил у несовершеннолетнего велосипед покататься. Сын заявительницы отдал велосипед незнакомцу, который уехал и не вернул транспорт. Как позже пояснил злоумышленник, велосипед он хотел оставить для личного пользования.

Сейчас мужчине за мошенничество грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.