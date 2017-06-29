23 июня в дежурную часть УМВД России в Сургуте позвонил представитель одной из организаций, занимающейся информационными технологиями, и сообщил о краже ноутбука из офиса.

Полицейские установили, что кражу совершил 27 –летний житель соседней области, сотрудник охранного предприятия, обслуживающего данную организацию. Спустя пять дней подозреваемый был задержан в Курганской области и доставлен в Сургут. Как рассказал злоумышленник, поругавшись с девушкой, он решил покинуть город, и так как денежных средств на поездку у него не было, он украл ноутбук стоимостью более 20 тысяч рублей. Далее, чтобы скрыться от полицейских, он на попутке отправился домой, по пути заехал в Тюмень, где сдал компьютер в ломбард.

Сейчас вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.