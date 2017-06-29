Сургутянка Ксения Клименко завоевала серебро и бронзу на летней Спартакиаде в Краснодаре

В Краснодаре с 20 по 26 июня с разных городов нашей страны собрались двести юношей и девушек, готовых демонстрировать свое мастерство на VIII летней Спартакиады учащихся России. За этот период было разыграно 14 комплектов медалей. Пройдя отбор, в финал прошли две югорские спортсменки: Арина Струкова и Ксения Клименко. Из-за травмы Арина не смогла участвовать, поэтому выступать от округа пришлось одной Ксении.

Блестяще справившись с задачей, сургутская спортсменка заняла 2 место в разновысоких брусьях, а в многоборье взяла бронзу.

Итоговые соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России-2017 будут проходить до 15 августа, спортсмены побывают в 11 регионах России. Общее число атлетов приближается к девяти тысячам и все они будут бороться 782 комплекта медалей.

Отметим, югорские спортсмены вышли в финал по 15 видам спорта, среди которых плавание, спортивная гимнастика, бокс, баскетбол, тяжелая и легкая атлетика.