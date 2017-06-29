​Завтра в Сургутском районе будут ловить автомобилистов «под мухой»

С начала июня этого года на территории Сургутского района зарегистрировано пять ДТП, совершенных пьяными водителями.

30 июня2017 года с 18 до 00:00 часов на территории района сотрудники ГАИ проведут массовые проверки всех транспортных средств, с целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Наряды ДПС будут отрабатывать территории СОТ «Победит – 1», СОТ «Победит – 2», с.п. Солнечный, г.п. Барсово, г.п. Белый Яр и г. Лянтор.