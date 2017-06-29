​На Урайской Доске почета появились имена медицинских сотрудников

В канун празднования дня рождения города в Урае прошла церемония вручения свидетельств о занесении на городскую Доску почета. Среди 36 урайцев – врач-дерматовенеролог Урайской ГКБ Виктор Овчинников и председатель первичной ветеранской организации городской больницы Тамара Сабурова. Они посвятили работе в БУ «Урайская городская клиническая больница» более тридцати лет своей жизни.

На мероприятии ко всему прочему были вручены премии молодым специалистам, добившимся блестящих результатов в таких сферах, как образование, производство, культура, спорт и общественная деятельность. В их числе - фельдшер скорой медицинской помощи Урайской больницы Иван Волков, ставший обладателем звания «Лауреат молодежной премии главы города Урай» в номинации «За успехи в области обеспечения охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности».