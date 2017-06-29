Цикл научно-популярных лекций по геральдике страны проводят в Ханты-Мансийске

Цикл просветительских лекций о геральдике в рамках проекта «Многовековая Югра» начался в окружной столице.

Первая лекция – экскурс в историю появления геральдических фигур и символов на гербах России. Вел ее историк Дмитрий Филипчук.

По его мнению, любое изменение в гербах, знаках и символах государства свидетельствует о ситуации, как внутри страны, так и на международной арене. Большую часть лекции Филипчук посвятил тому, как за многие годы видоизменялся главный отечественный символ – двуглавый орел. Он достался России от Византийской империи, но попимо нашего флага, этот символ можно увидеть на знаменах других государств - Албании, Черногории, Армении и Сербии. Последнее изменение именно российского орла можно увидеть на пятирублевых монетах.

В ближайшее время будет подготовлено видео с лекции, которое выложат в интернет. Даты следующих встреч с лекторами объявят на официальной странице просветительского проекта «Палиндром» в социальной сети «ВКонтакте».