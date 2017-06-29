Михаил Селюков принимал дипломы у выпускников СурГУ

В Сургутском государственном университете прошла защита выпускных квалификационных работ. Депутат Тюменской областной Думы, член комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Селюков (фракция ЛДПР) работал в Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. Члены комиссии заслушали работы студентов Института экономики и управления профиля «Налоги и налогообложение» направления «Экономика». В них учащиеся изучили и отразили свой взгляд на различные аспекты налогообложения юридических и физических лиц, организацию эффективной работы налоговых органов по администрированию и сбору платежей в бюджет.

«В современном мире нужны хорошие специалисты в сфере экономики, — отметил Михаил Селюков. — Грамотные и квалифицированные работники всегда будут востребованы в коммерческих организациях, инспекциях Федеральной налоговой службы, органах государственной власти».