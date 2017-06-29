Нужно больше набережных! Тюмень планирует благоустроить еще и левый берег Туры

Тюменские власти планируют благоустроить еще и левый берег Туры, помимо правого, где расположена визитная карточка города — легендарная набережная. Теперь в планах — заняться 900-метровым участком, начинающимся от моста Влюбленных (его, к слову, недавно ремонтировали и «превратили» в корабль). Его проектирование началось уже сейчас.

На левом берегу главной реки Тюмени будут смотровые и прогулочные площадки, игровые и воркаут зоны, скейт-парк, скалодром, велодорожки.

Для тех, кто не хочет бегать и прыгать, градостроители поставят многоуровневые скамейки, которые на время праздников может будет трансформировать в амфитеатр под открытым небом.

Интересно, а если Владимир Якушев прогуляется по сургутской набережной, с ней тоже что-нибудь хорошее случится?