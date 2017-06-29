​Экспертиза иконы Андрея Рублёва заставила усомниться в авторстве художника

Эксперты усомнились в том, что автором серии икон под названием «Звенигородский чин», хранящейся в Третьяковской галерее, является Андрей Рублев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заключение Третьяковской галереи, поступившее в распоряжение агентства.

Ранее экспертный совет музея объявил, что автором икон, вероятно, является другой мастер из «византийско-русского» круга. «Сравнение демонстрирует значительные различия между приемами того мастера (или мастеров), который исполнил иконы «Звенигородского чина» и автора иконы «Святой Троицы», — говорится в заключении. — Различия касаются практически всех элементов, составляющих индивидуальную художественную манеру, и являются столь существенными, что не могут быть объяснены эволюцией приемов одного мастера, даже с учетом того обстоятельства, что эти произведения разделяет почти четверть века».

Пресс-служба Третьяковской галереи заявляет, что технико-технологическая экспертиза будет завершена до конца 2017 года, а пока что окончательные выводы делать рано.

Отметим, что в серию «Звенигородский чин» входят иконы с изображением Спасителя, архангела Михаила и апостола Павла.