Виктор Сысун внес поправку в окружной закон об Избиркоме Югры

Депутат фракции ЛДПР Виктор Сысун разработал, и внес на очередное заседание Думы Югры таблицу поправок. Парламентарий предлагает дать возможность всем тем, кто имеет право выдвигать кандидатуры в Избирком освобождать указанную кандидатуру от возложенных на него обязанностей до истечения срока полномочий деятельности Избиркома. Предусмотрено это в том случае, если, например, политическая партия подала решение об отзыве ранее предложенной кандидатуры и освобождении ее от наделенных полномочий.

«Даная поправка обусловлена тем, что член комиссии назначается на достаточно продолжительный период — 5 лет, в течение которого он может выйти, например, из политической партии, его предложившей, но, тем не менее, продолжает формально ее представлять. В этой связи предлагаю устранить данную коллизию», — обосновывает депутат Сысун.

Депутат подчеркивает, что указанное решение не может быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня голосования и заканчивающийся в день установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдума.