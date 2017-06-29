Полуторагодовалый ребенок в Тюмени выпал из окна и выжил // ВИДЕО

Накануне, 28 июня, на улице Моторостроителей в Тюмени полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. Он приземлился на козырек магазина, куда оперативно выехали спасатели, сообщает 72.ru.

К счастью, ребенок не просто выжил, но даже не очень сильно пострадал — врачи скорой помощи сказали, что он родился в рубашке.

Сейчас малыш находится в нейрохирургии, где специалисты продолжают оценивать травмы, но их тяжесть врачи оценили как средние, то есть жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. А вот родителям может угрожать закон — полиция начала проверку, чтобы выяснить, как их сын выпал из окна.