Заведующая Центральной детской библиотекой Сургута Евгения Елалова стала лауреатом персональной премии департамента культуры Югры за проект «Неформатной библиотеки». Эта программа рассчитана на маленьких детей. В ее рамках пройдут «Громкие чтения» современных книг, экскурсии, праздники, обучающие и развлекательные игры с участием интерактивных библиотечных роботов.
Сургутский библиотекарь Евгения Елалова получила крутую профессиональную награду в округе
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 10:26, просмотров: 85, комментариев: 0
Что там в Госдуме? Депутат Владимир Сысоев и его помощник Игорь Кондратцев // ONLINE 30 июня в 14.00