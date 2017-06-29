​Росстат подсчитал среднюю продолжительность жизни россиян. В тройке долгожителей Москва, Дагестан и Ингушетия

Средняя продолжительность жизни в России в прошлом году увеличилась до 71,8 года, что является наибольшим показателем за всю историю сбора подобных данных, сообщают «Известия» со ссылкой на базу данных Росстата.

С 2012 года средний уровень продолжительности жизни в стране вырос с 70,2 года до 71,87. Дольше всех люди живут в Ингушетии, Дагестане и Москве (более 77 лет). Наименьший же показатель оказался в Тыве (64,2 года), в Чукотском АО (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года).